CRB x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Sampaio Corrêa na noite desta terça-feira (2), no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer e em 19º lugar, o CRB entra em campo buscando a sua primeira vitória para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa está na 16ª posilão, com 1 ponto conquistado até o momento (um empate e duas derrotas). A Bolívia Querida também sabe que precisa pontuar para não entrar em crise.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva, Matheus, Gum, Anderson, Guilherme, Auremir, Juninho Valoura, João Paulo, Mike, Anselmo Ramon e Renato.

Sampaio Corrêa: Luis Daniel, Matheus, Léo, Joécio, Alyson, Emerson, Vinicius, Marcinho, Pimentinha, Paraíba e Ytalo.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?