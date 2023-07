CRB x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Maceió, CRB e Londrina entram em campo na noite deste sábado (1), às 18h15 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota, o CRB está na 14ª posição do campeonato, com 15 pontos. A equipe alagoana não poderá contar com o zagueiro Fábio Alemão, suspenso.

O Londrina, por sua vez, não vence há sete rodadas e está na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 11 pontos. Além disso, o time paranaense tem uma série de ausências por lesões.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Saimon e Guilherme Romão; Lucas Lima, Juninho Valoura e João Paulo; Renato, Rômulo e Anselmo Ramon.

Londrina: Lucas Frigeri; Ezequiel, Patrick, Gabriel e Guilherme Lacerda; João Paulo, Moisés Gaúcho e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Lucas Coelho e Iago Dias.

Desfalques

CRB

Fábio Alemão cumpre suspensão, enquanto Mike está lesionaod.

Londrina

Léo Morais, Clayton, Júnior Dutra e Garraty estão no departamento médico..

Quando é?