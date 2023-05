CRB x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

A partida será disputada neste sábado (27), pela nona rodada da competição, em Maceió; veja como acompanhar na TV

CRB e Juventude se enfrentam neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no Rei Pelé, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view e no streaming.

Depois de conquistar apenas cinco pontos em sete jogos, já que teve uma partida adiada na competição, o CRB, de Umberto Louzer, tenta usar o fator casa para sair da zona de rebaixamento. A equipe alagoana ocupa a 18ª colocação e precisa da vitória para espantar a má fase.

Com 9 pontos conquistados em oito jogos na competição, o Juventude, de Thiago Caprini, quer continuar pontuando na tabela. Com o novo comandante, a equipe gaúcha engatou duas vitórias consecutivas, com 5 gols marcados e nenhum sofrido.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Lucas Lima, Falcão; Longuine; João Paulo, Copete e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jean Irmer, Mandaca e Emerson Santos; Nenê, Rodrigo Rodrigues e David. Técnico: Thiago Caprini.

Desfalques

CRB

Auremir e Hyuri estão se recuperando de lesão.

Juventude

Walce, Echaporã Kelvyn e Gordillo estão no departamento médico.

Quando é?