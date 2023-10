CRB x Criciúma: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 33ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Criciúma na tarde deste sábado (21), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com o empate no jogo passado, o CRB permaneceu na décima colocação, com 49 pontos. O time alagoano ainda sonha em chegar ao G-4 e, por isso, não pode mais tropeçar no campoenato.

Já o Criciíuma está na oitava posição, com 51 pontos. O Tigre também mira uma vaga dentro da zona de classificação e quer o triunfo fora de casa.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva, Hereda, Alemão, Ramon Menezes, Guilherme Romão, Falcão, Lucas Lima, Anderson Leite, João Paulo, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo Fagundes, Wallison Maia, Helder Santos, Barreto, Arilson, Fellipe Mateus, Fabinho, Hygor e Eder.

Desfalques

CRB

Renato e Rômulo continuam no departamento médico, enquanto Auremir cumpre suspensão.

Criciúma

Rayan cumpre suspensão.

