CRB x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (veja a programação completa aqui).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Vindo de três derrotas consecutivas na Série B, o CRB entra em campo pressionado em busca de reabilitação. Ocupando a parte intermediária da tabela, com 21 pontos, o time alagoano contará com o retorno de William Pottker, que ficou de fora da última rodada contra o Atlético-GO.

"O sinal alerta foi ativado porque são três derrotas seguidas. É uma sequência que não agrada, mas o CRB tem uma semana cheia para trabalhar e corrigir os erros", afirmou Breno Herculano.

Por outro lado, o Coritiba é o líder da Série B, com 30 pontos conquistados, embora tenha um jogo a mais que o Goiás, vice-líder com 29 pontos. O Coxa está invicto há oito partidas, embalado por seis vitórias e dois empates.

CRB: Matheus Albino, Weverton, Henri, Luís Segovia, Matheus Ribeiro, Higor Meritão, Giovanni, Gegê, Douglas, Daniel Lima, Willian Potker.

Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy, João Almeida, Geovane, Wallisson, Josué, Clayson, Iury Castilho, Dellatorre.