CRB x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Estádio Rei Pelé; veja como acompanhar na internet

O CRB recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela terceira fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 25, na Arena da Baixada. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, na plataforma de streaming.

Campeão do Campeonato Paranaense 2023, o Athletico-PR volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil, assim como o CRB, campeão do Campeonato Alagoano. Na competição nacional, eliminou o União por 1 a 0 na primeira fase, e na sequência goleou o Operário-MS por 5 a 0.

Para o confronto em casa, o técnico Umberto Louzer deve repetir a escalão que entrou em campo diante do ASA. Renato é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Copete é o mais cotado para assumir a posição.

"Então daqui pra frente entra a questão de logística, deslocamentos, sabemos que a malha aérea não é um facilitador, muitas equipes que não são das capitais, isso também acaba agravando mais, então é por isso que estamos aumentando o número de atletas justamente pra manter a qualidade, ter uma quantidade maior para que consigamos, em determinados jogos, fazer essas variações e não perder a qualidade", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; David Terans, Canobbio e Pablo (Vitor Roque).

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Valoura e João Paulo; Mike, Copete e Anselmo Ramon.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Alex Santana, com dores no tornozelo, Kaique Rocha, em tratamento da entorse no tornozelo, e Thiago Andrade, recém-contratado, são desfalques.

Quando é?