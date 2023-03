CRB x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pela sétima rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e ABC se enfrentam na noite desta terça-feira (7), no estádio Rei Pelé, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (Nordeste), na TV aberta, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

Depois de empatar sem gols com o CSA na última rodada do Nordestão, o CRB busca a recuperação. No momento, aparece na quarta posição do Grupo A, com 10 pontos, enquanto o ABC está na vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, dois a menos que o líder Ceará.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o ABC registra 12 vitórias, contra oito do CRB, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Nordestão 2021, o CRB venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Rafael Longuine, Anderson Leite, Retato, Mike, Negueba e Copete.

ABC: Simão; Alemão, Richardson, Afonso e Daniel Vançan; Walfrido, Raphael Luz, Gustavo Hebling e Jaílson; Felipe Garcia e Paulinho Moccelin.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

CRB

Anselmo Ramon foi expulso contra o ABC e cumprirá suspensão automática.

Quando é?