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Tim Ursinus
Traduzido por

CR7 alimenta dúvidas sobre si mesmo! Cristiano Ronaldo perde chance claríssima a três metros

Liga das Nações A
Portugal x País de Gales
Portugal
País de Gales
C. Ronaldo

No jogo entre Portugal e País de Gales pela Nations League, Cristiano Ronaldo voltou a ser o centro das atenções. O CR7 desperdiçou uma chance enorme a curtíssima distância.

No minuto 49, o envelhecido superstar do clube saudita Al-Nassr poderia ter calado seus críticos, que afirmam que seu tempo já passou. Após um cruzamento de Ruben Neves, Ronaldo desperdiçou, de cerca de três metros, a chance de fazer 2 a 0 e matar o jogo para sua equipe.

No entanto, o jogador de 41 anos não acertou a bola em cheio, e ela acabou saindo de sua panturrilha e passando claramente por cima do gol galês. Pouco depois, CR7 aparentemente pôde enfim comemorar, após finalizar com frieza um passe de Bruno Fernandes (59'). O árbitro de vídeo, porém, anulou seu 974º gol na carreira por impedimento de Ronaldo.

Assim, no fim das contas, ficou no 1 a 0 para Portugal, graças ao gol do companheiro de equipe de Ronaldo no Al-Nassr, Joao Felix. No fim, a vitória do campeão europeu de 2016 foi justa. Mas também porque Gales foi inofensivo durante longos períodos, e Ruben Dias evitou o empate com uma intervenção salvadora no minuto 74.

Convocação com gosto amargo: por que CR7 está sendo criticado?

A esperada reação sob o comando do novo técnico da seleção, Jorge Jesus, no entanto, não aconteceu, enquanto Ronaldo não conseguiu calar seus críticos. Em razão de sua nova convocação, voltaram a surgir dúvidas em seu país natal sobre se o veterano ainda representa um valor agregado para sua equipe. Ainda mais porque, tendo em vista o papel de coanfitrião na Copa do Mundo de 2030, é exigida com veemência uma reconstrução com rejuvenescimento do elenco. Tudo isso acompanhado de um gosto amargo.

Afinal, Ronaldo mantém uma relação especial com Jesus. Juntos, a dupla havia conquistado o título saudita com o Al-Nassr na temporada passada. O treinador de 72 anos, contudo, ressaltou que a convocação não se tratava de favorecimento.

"O passado é irrelevante", ressaltou Jesus. Ronaldo é "um jogador como qualquer outro: se rende, joga; se não, não joga". O que importa é apenas a forma atual, e não sua obra de uma vida inteira ou até mesmo a relação pessoal. Ronaldo tem "um status especial, porque sua carreira foi diferente - ele ganhou a Bola de Ouro cinco vezes. Mas isso tem algum peso nas minhas decisões? Não", explicou Jesus.

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Especialmente após suas atuações decepcionantes na Copa do Mundo (Portugal caiu nas oitavas de final diante da Espanha), a confiança no veterano diminuiu em seu país. Na sequência, Ronaldo havia deixado em aberto seu futuro na Selecao e dito que não queria tomar "nenhuma decisão precipitada". Ainda assim, seu retorno era esperado.

Enquanto isso, seus companheiros de equipe ainda o têm como referência. Fabio Silva, do Borussia Dortmund, convocado novamente pela primeira vez desde o fim de 2024, chamou Ronaldo de "um ídolo" e destacou: "Tento aprender com ele."

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