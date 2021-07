Barcelona liberou brasileiro por e-mail, mas não poderá fazer o mesmo para seguir lista de dispensas

O clube não considera replicar a "fórmula de Matheus" com Umtiti, Pjanic, Coutinho e Dembele para aliviar a folha salarial

Quando o Barcelona anunciou a rescisão do contrato com o meio-campista brasileiro, Matheus Fernandes, não esperava que o caso pudesse parar na justiça. Isto porque, o jogador apenas recebeu um e-mail informando a situação, e em nenhum momento foi informado pessoalmente sobre o caso.

O Barça ainda segue tentando fazer a limpa no vestiário para reduzir a folha de pagamentos. Com isso, a diretoria também espera pelo menos rescidir contratos com outros jogadores que possuem um alto salário e que não aceitam sair do clube, pois nenhum clube costuma pagar o que a equipe espanhola paga.

A diretoria tenta usar a carta de liberdade para rescindir os contratos de Samuel Umtiti e Miralem Pjanic. Entretanto, a carta de liberdade não tem nada a ver com uma rescisão. Na carta, o clube e jogador concordam encerrar o contrato, nesta negociação o clube e o jogador podem não chegar a um acordo, como aconteceu com Umtiti e Pjanic.

A rescisão do contrato é algo tomado unilateralmente, uma demissão sem acordo. Como aconteceu com Matheus Fernandes, ele pretende ir à justiça para decidir se isso foi legal ou não.

Mas o caso do brasileiro com o Barcelona é diferente, como apurou a Goal, isto porque, havia uma cláusula no contrato do jogador segundo a qual a equipe poderia rescindir unilateralmente o contrato, apenas pagando uma indenização ao atleta. Da mesma forma que uma empresa despede um trabalhador, o clube tinha o direito de fazer isso apenas pagando a indenização, sem precisar pagar o restante do contrato que tinha duração de mais dois anos.

É uma situação que não se repete com nenhum jogador da equipe, por isso, a diretoria ainda precisa negociar esses acordos para aliviar o caixa do clube. Umtiti, Pjanic, Coutinho, Dembélé ou qualquer outro jogador não pode ter o seu contrato rescindido, pelo menos da maneira que foi com Matheus.

O clube não considera replicar a "fórmula de Matheus" para aliviar a folha salarial. Além disso, a demissão de Pjanic significaria a perda de investimento de 45 milhões de euros. O Barcelona deve reduzir urgentemente os salários dos funcionários para cumprir o limite salarial estabelecido pela La Liga e poder registrar, não só Lionel Messi, mas também as quatro novas contratações.