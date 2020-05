Dirigente revela quando será Lyon x Juventus, pela Champions League

O presidente do clube francês aproveitou a entrevista para voltar a se queixar da suspensão da temporada na Ligue 1

Presidente do , Jean-Michel Aulas revelou, durante entrevista para a rádio RTL, que o jogo de volta das oitavas de final da contra a já tem data: 7 de agosto.

A UEFA ainda não se manifestou a respeito, mas durante a entrevista o dirigente francês voltou a fazer um apelo para que o reveja a decisão de suspender a temporada.

Aulas acredita que o Lyon, que ficou sem vaga para as próximas edições das competições europeias, foi prejudicado pela decisão - e alguns números lhe dão alguma razão para acreditar que o time poderia subir na tabela.

“O jogo contra a Juventus está confirmado para 7 de agosto, vai ser em Turim e com portas fechadas. Se a apelação (para a ) não tiver sucesso, o Lyon e o Paris ( ) serão massacrados pelos times que estarão com uma preparação melhor do que os que não podem jogar”, disse.

No duelo de ida, realizado em 26 de fevereiro, na , os donos da casa venceram a Juventus por 1 a 0.