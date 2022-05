Coutinho quer seguir no Aston Villa; clube busca solução com Barcelona

O futuro de Philippe Coutinho segue indefinido, mas os próximos dias devem ser decisivos para o jogador seguir no futebol inglês. O meio-campista brasileiro está jogando pelo Aston Villa, em um empréstimo feito pelo Barcelona, e o clube de Birmingham quer manter o jogador.

De acordo com apuração da GOAL com pessoas próximas ao jogador, o Aston Villa busca diminuir o preço da opção de compra para manter Coutinho em seu elenco para a temporada de 2022/23. Vale lembrar que o acordo prevê o pagamento de 40 milhões de euros (R$ 216, 3 milhões).

Ainda soube a GOAL, o Aston Villa e pessoas que trabalham com Coutinho estão buscando uma solução para o entrave maior - justamente a questão do pagamento cheio da opção de compra fixada em contrato - e uma reunião deve ser feita com o Barcelona ainda nesta semana.

Coutinho, inclusive, já sinalizou ao Barcelona que quer seguir no Aston Villa para a próxima temporada. O jogador chegou a chamar atenção do Newcastle, como mostrou a GOAL no começo de semana, mas, mesmo assim, demonstrou interesse em seguir no time comandado por Steven Gerrard.

O clube inglês quer pagar metade do valor previsto em contrato. Com dificuldades para até emprestar o meio-campista, o Barcelona deve aceitar negociar com o Aston Villa um novo valor, que deve ficar na casa dos 20 milhões de euros (R$ 108,19 milhões).

Por outro lado, o Barcelona não pensa em aceitar um valor tão abaixo assim. O clube de La Liga espera receber um valor mais próximo dos 30 milhões de euros (R$ 162,62 milhões) para liberar Coutinho ao Aston Villa.

O principal motivo da sequência na Premier League para Coutinho é a Copa do Mundo do Qatar, que ocorre no final do ano. O meio-campista quer estar presente na lista final de Tite para o torneio.