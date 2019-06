Coutinho: "Everton está pronto para qualquer time do mundo"

Ao lado de Everton "Cebolinha", Coutinho é um dos destaques da seleção brasileira na Copa América

Philippe Coutinho, jogador da seleção brasileira, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (24) após o treino da seleção, e aproveitou a ocasião para elogiar o companheiro de equipe, , graças às atuações do atleta ao longo desta . , que é conhecido como “Cebolinha”, vem sendo um dos principais destaque do elenco comandada por Tite.

Referência no , Everton está sendo cogitado na janela de transferências europeia. Com os holofotes voltados ao jogador do time gremista, Coutinho ressaltou a qualidade do companheiro de seleção

“(Everton) está super preparado, tem qualidade, jogada individual, sempre busca o gol e muito agudo. Com certeza está preparado para jogar em qualquer time do mundo. Falando do Arthur, é um grande craque, qualidade imensa. Fez grande temporada, espero que junto com os dois a gente possa conseguir boas coisas na Seleção”.

Questionado sobre a atuação do na Copa América, Coutinho comentou sobre a evolução da equipe ao longo do torneio. Após a vitória por 5 a 0 sobre o , na última rodada da fase de grupos, a seleção se classificou em primeiro no Grupo A, com 7 pontos.



(Foto: Coutinho durante o treino da seleção nesta tarde / Pedro Martins/Mowa)

“Isso vem do professor, do estafe, pede sempre de a gente estar sempre concentrado, no máximo. Faz enorme diferença em campo. São dados importantes para que a gente possa continuar a evoluir. A posse de bola é alta, esperamos que a gente possa reverter isso em gols”, disse.

Coutinho ainda relembrou os primeiros três jogos do Brasil na fase de grupos, contra (Brasil 3 x 0), (0 a 0) e Peru, respectivamente.

“É uma competição difícil, tivemos três jogos. Estreia foi complicada, por tudo que envolve. Segundo jogo não tão bom como a gente esperava, e esse terceiro jogo mostra a evolução que a gente tem tido. A gente espera que seja daí para melhor”, comentou.

Por fim, o jogador do ainda destacou o apoio dos torcedores. Até o momento, a seleção jogou duas vezes em , uma em Salvador e irá disputar as quartas de final em Alegre, na Arena do Grêmio.



(Foto: N/A)

“Importante quando chega na cidade e já vê bem movimentado no hotel, aeroporto, pessoal desejando força. Esse carinho é importante, a gente sabe que aqui, quando a gente veste a camisa da Seleção, é cobrado por boas atuações. A gente espera que possa continuar evoluindo e fazendo boas atuações", finalizou.

O Brasil ainda aguarda os últimos duelos da fase de grupos, que ocorrem nesta segunda-feira (24), para saber qual será o adversário das quartas de final da Copa América.