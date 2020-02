Gnabry brilha contra o Chelsea e vira "Rei de Londres" na Champions

Serge Gnabry foi revelado pelo e nunca se firmou no clube. Só que agora, quatro anos depois de ter sido vendido a preço de banana (5 milhões de libras na época), tem dado muitas alegrias para os "Gunners" ao brilhar contra os rivais do antigo clube.

O alemão voltou a Londres nesta terça-feira para defender o de Munique contra o e anotou dois gols na vitória por 3 a 0 em Stamford Bridge, resultado que deixou os bávaros bem próximos das quartas de final da Liga dos Campeões.

Não foi a primeira vez em que Gnabry se sentiu em casa em Londres nesta edição da Champions. Ele também esteve por lá na primeira fase e foi o destaque da incrível goleada por 7 a 2 do Bayern sobre o , marcando quatro gols para os visitantes.

O feito do alemão repercutiu no Twitter - ele inclusive se tornou o primeiro jogador a marcar seus primeiros seis gols na competição contra times da mesma cidade.

6 - Serge Gnabry is the first player in Champions League history to score each of his first six goals in the competition all against sides from the same nation (4 v Tottenham, 2 v Chelsea). Gunner. #CHEBAY pic.twitter.com/FwfXanlclq