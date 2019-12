Joshua Zirkzee: a sensação holandesa que mantém vivo o sonho de título do Bayern

Gols em cada um dos seus dois primeiros jogos da Bundesliga foram importantes para as vitórias do time bávaro nos dois últimos jogos de 2019

É difícil para qualquer jogador aparecer em um dos maiores times da Europa e ter um impacto imediato. Para um jovem que jogou apenas quatro minutos de futebol profissional é ainda mais complicado.

Mas ninguém falou isso a Joshua Zirkzee.

O de Munique estava empatado em 1 a 1 com o no penúltimo jogo antes da pausa de inverno da e o relógio já passava dos 90 minutos. Zirzkzee foi tirado do banco e substituiu o brasileiro Philippe Coutinho, que tinha marcado um hat-trick contra o apenas três dias antes.

"Não pode ser verdade!", era o que gritava um irritado torcedor do Bayern. "O jogo está 1 a 1 e nós estamos colocando um amador para o tempo extra".

Exatamente 104 segundos depois, e com Zirkzee tendo tocado apenas uma vez na bola, aquela raiva se transformou em alegria.

O primeiro toque na bola de Zirkzee em um jogo de Bundesliga foi um passe para Serge Gnabry estufar as redes. O alemão ainda marcaria o terceiro do jogo, mas só havia um nome na boca da torcida após o apito final.

Avance para o sábado e o Bayern, dessa vez em casa, lutava para quebrar a defesa do . Com o jogo sem gols, Flick mais uma vez escolheu Zirkzee e deu a ele sete minutos para causar impacto.

Ele só precisou de dois.

Mais uma vez, foi o primeiro toque na bola do jovem de 18 anos, mas dessa vez a bola acabou no fundo da rede. Na Bavária, não há dúvidas sobre quem será o grande homem do momento. Não é incorreto dizer que o Bayern estaria a oito pontos dos líderes , no meio do certame. O jovem holandês garantiu que a diferença seja de apenas quatro pontos.

Zirkzee está no Bayern desde 2017, quando os campeões da bateram os competidores e garantiram a assinatura do jovem do . Sua primeira temporada com o time sub-17 teve ele marcando 15 gols e dando 9 assistências em 16 jogos. Com isso veio a oportunidade de fazer a pré-temporada com a equipe principal.

Seu segundo ano também foi encorajador, devido aos 12 gols em 14 jogos pelo sub-19, além de quatro gols pelo Bayern de Munique II. Mas não era esperado que ele teria esse tipo de impacto no time principal em tão pouco tempo, mesmo que seu talento nunca tenha sido questionado por ninguém do clube.

"Ele definitivamente um atacante especial que não é encontrado com frequência no futebol moderno", disse Sebastien Hoeness à Goal e SPOX em março. Eles trabalharam juntos no sub-19.

"Ele é alto e atlético, mas ainda assim, tem um movimento suave e também força. Ele também é ambidestro e forte no duelo homem a homem".

O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, concordou com Hoeness quando questionado sobre o potencial do jogador da seleção sub-19 da após sua exibição vitoriosa em Freiburg, dizendo aos repórteres: "Ele é um garoto muito bom e um dos maiores talentos da nossa academia. Ele é alto, mas ainda assim tem ótimo controle de bola e uma técnica muito boa".



"Ao treinar com os profissionais, ele aprende muito e certamente se tornará um jogador muito bom, com muita classe."

Um desses jogadores que Zirkzee tem compartilhado o campo de treinamento com seu David Alaba, um veterano de 250 partidas pelo Bayern. Ele ficou impressionado com o que viu.



"Joshua se integrou bem à equipe desde o primeiro dia, ele aprende as coisas rapidamente e sempre quer aprender. É muito bom que ele esteja sendo recompensado", disse Alaba.



"Ele é um garoto com muito potencial. Ele tem um talento que nem todo mundo tem. Mas o talento por si só não é suficiente. Ele certamente deve tentar trabalhar ainda mais".

Esse é um sentimento compartilhado por Hoeness, que acrescentou: "Como todos os talentos de sua idade, ele ainda precisa trabalhar constantemente consigo mesmo. Ele deve saber que ainda não conseguiu nada e nunca ficará satisfeito. Seu objetivo deve ser alcançar o melhor nível possível".



Embora esse seja um ótimo conselho de carreira, Zirkzee pode ser perdoado por dar um tapa nas costas enquanto aproveita as férias. Na casa dos contos de fadas, Zirkzee está ocupado escrevendo sua própria história quase inacreditável.