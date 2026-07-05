Courtois minimiza a polêmica em Baljoun: “Temos que vencer em campo”

A decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de suspender a punição imposta a Folarin Balogun, atacante da seleção dos Estados Unidos, continua gerando grande polêmica no elenco da Bélgica, antes do confronto entre as duas seleções na madrugada desta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O atacante americano havia sido expulso na partida contra a Bósnia e Herzegovina, nas oitavas de final, e foi inicialmente suspenso, antes de ser absolvido por fim após decisão da Comissão Disciplinar, tornando-se assim elegível para jogar normalmente contra a Bélgica após o levantamento da suspensão.

A Federação Belga de Futebol contestou veementemente essa decisão, afirmando que o regulamento prevê a suspensão automática do jogador para a partida seguinte.

Em uma coletiva de imprensa, Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid e da seleção belga, preferiu minimizar o impacto dessa polêmica nos preparativos dos Diabos Vermelhos.

Segundo o site francês “Foot Mercato”, ele disse: “Para nós, isso não vai mudar muita coisa. Essas questões dizem respeito à federação. Mas ficamos surpresos com uma decisão tomada um dia antes da partida”.

Ele acrescentou: “Temos que vencer dentro de campo. Discutimos o assunto por cinco minutos como grupo, mas todos concordamos que, com ou sem Balugon, temos que vencer e nos concentrar em nós mesmos”.

E continuou: “Será uma partida difícil, especialmente com a torcida presente no estádio. As duas equipes querem vencer”.