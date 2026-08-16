José Mourinho começou a remodelar a comissão técnica do Real Madrid, com o clube registrando a saída de um de seus principais integrantes.

De acordo com o jornal Marca, Luis Llopis anunciou sua saída do cargo de treinador de goleiros do Real Madrid, após longos anos passados no clube, enquanto Nuno Santos assumiu a função como seu sucessor, depois de já ter trabalhado com Mourinho no Tottenham, na Roma e no Benfica.

Llopis escreveu em sua mensagem de despedida: "Foi maravilhoso viver e sentir esta experiência. Obrigado".









Sua mensagem recebeu respostas emocionantes de vários goleiros do Real Madrid, antigos e atuais. Thibaut Courtois escreveu: "Obrigado por tudo, meu amigo".

Já Sergio Mestre disse: "Obrigado por todo o seu carinho", e Luis López escreveu: "Obrigado por tudo". Toni Fuidias e Kiko Casilla descreveram o treinador como "o melhor", enquanto Kepa e Ferran González se limitaram a publicar emojis em sua mensagem.

Andriy Lunin e Keylor Navas, dois dos principais goleiros com quem Llopis trabalhou, não enviaram mensagens de despedida a ele até o momento.

Llopis esteve presente nas últimas cinco conquistas do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa. Ele se juntou ao clube em 2015 como parte da comissão técnica do treinador Rafa Benítez, e depois continuou em sua função após a saída do espanhol e a chegada de Zinedine Zidane ao comando, tornando-se parte da era dos três títulos europeus consecutivos.

Llopis deixou o cargo no verão de 2018, coincidindo com a saída de Zidane, antes de retornar ao Real Madrid em 2021 com o regresso de Carlo Ancelotti.

Durante sua segunda passagem, ajudou Courtois a apresentar seu melhor nível na Liga dos Campeões da Europa na temporada 2021-2022, além de ter preparado os reservas Kepa e Lunin para atuarem na edição 2023-2024.

Após a saída de Ancelotti, Llopis continuou trabalhando ao lado de Xabi Alonso e depois de Álvaro Arbeloa, mas a chegada de Mourinho pôs fim à sua última passagem pelo clube merengue.

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