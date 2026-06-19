Courtois alegra o Real Madrid: 80% da mídia espanhola é “mentirosa”

O goleiro belga Thibaut Courtois confirmou seu desejo de encerrar a carreira no Real Madrid, negando os rumores sobre um possível retorno à Liga Belga, isso antes do confronto da seleção de seu país contra o Irã na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Em declarações à imprensa, Courtois afirmou: “Não penso em jogar na Bélgica novamente; o campeonato belga é um capítulo encerrado para mim. Meu objetivo é encerrar minha carreira no Real Madrid”.

O goleiro dos “Diabos Vermelhos” alertou para que não se subestime a seleção iraniana, apesar das restrições impostas a ela, afirmando que “o Irã é uma equipe perigosa que teve um bom desempenho contra a Nova Zelândia, e precisamos estar totalmente preparados”.

Courtois criticou as avaliações negativas sobre o desempenho da Bélgica contra o Egito, dizendo: “Não entendi como os belgas avaliaram nossa partida. Esta edição teve muitas surpresas, e nós mesmos nos prejudicamos com os muitos passes errados”.

Ele destacou a importância da vitória e de terminar a fase de grupos em primeiro lugar “para reduzir as viagens e permanecer em Seattle, o que beneficia os jogadores e suas famílias”, relembrando o sofrimento da equipe com as muitas viagens durante a Copa do Mundo na Rússia.

Em outro contexto, Courtois criticou a mídia espanhola, afirmando: “80% do que é escrito é mentira, e isso prejudica os jogadores”, elogiando, por outro lado, a ética de trabalho dos atletas de esportes americanos, como a NBA e a NFL, e considerando que “os jogadores de futebol podem aprender com eles”.