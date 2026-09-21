Após a derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1 no dérbi da capital, Thibaut Courtois, goleiro do clube merengue, fez declarações marcantes, nas quais falou sobre as decisões da arbitragem que geraram ampla polêmica, mas ao mesmo tempo recusou-se a colocar sua equipe no círculo das reclamações ou adotar o que ele chamou de "mentalidade de vítima".

O site "Tribuna" reproduziu as declarações do goleiro do Real Madrid, que demonstrou seu descontentamento com algumas das decisões vistas no dérbi, afirmando que falar dos erros da arbitragem não significa que o clube busque atribuir ao árbitro a responsabilidade pela derrota ou procurar justificativas para o revés.

Courtois disse: "Já estou realmente cansado de toda essa mentalidade de vítima. Os árbitros não querem favorecer nenhum lado, seja na Espanha ou na Europa".

E quando o goleiro belga foi questionado diretamente sobre sua avaliação do desempenho do árbitro durante o confronto com o Atlético de Madrid, foi mais claro ao expressar sua insatisfação, afirmando que algumas decisões não foram compreensíveis para ele.

Courtois disse: "Com certeza, não o entendo de forma alguma, deveríamos ter vencido".

As declarações do goleiro do Real Madrid vieram na sequência de uma partida que teve vários lances de arbitragem polêmicos, em meio a críticas por parte dos jogadores do clube merengue a algumas decisões do árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias.

Apesar da amargura da derrota, Courtois fez questão de enviar uma mensagem diferente à torcida do Real Madrid após o apito final, depois de beijar o escudo do clube diante da torcida do Atlético de Madrid, em um sinal claro de sua ligação com a equipe e de seu apego à camisa mesmo nos momentos mais difíceis.

Sobre aquele lance, o goleiro belga disse: "Meu gesto no final? Eu amo o Real Madrid. Estou no lugar onde deveria estar. Amo essas cores mesmo na derrota".

As declarações de Courtois vêm após a derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid, em uma partida que deixou vários pontos de interrogação dentro do clube merengue, seja pelo resultado ou por algumas decisões da arbitragem que acompanharam o confronto.