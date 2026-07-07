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Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Courtois: A seleção do Senegal é melhor que a dos Estados Unidos

Bélgica x Senegal
Bélgica
Senegal
Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Senegal
EUA
Espanha

O goleiro gigante ataca o time da casa

Apesar de sua habitual serenidade, Thibaut Courtois não perdeu a oportunidade de dirigir críticas contundentes à seleção dos Estados Unidos, após a vitória da Bélgica por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O goleiro do Real Madrid, de 34 anos, continua a consolidar sua posição como um dos melhores goleiros do mundo, após conquistar mais de 20 títulos importantes com clubes e pela seleção, entre eles quatro títulos da La Liga, dois da Premier League, dois títulos da Liga dos Campeões, um título da Liga Europa, além do prêmio de Melhor Goleiro da Copa do Mundo.

Courtois está a poucos passos de disputar o título da Copa do Mundo, depois de levar a seleção da Bélgica às quartas de final após a grande vitória sobre os Estados Unidos.

No entanto, o goleiro belga não se limitou a falar sobre a classificação, mas dirigiu críticas claras à seleção americana e ao seu técnico, Mauricio Pochettino, considerando que o alvoroço da mídia em torno da equipe é exagerado.

Assim como aconteceu na maioria das declarações após a partida, a decisão de anular o cartão vermelho recebido por Fularin Alujon gerou muita polêmica e foi um dos principais temas de discussão após o jogo.

Courtois disse em declarações após a partida: “Entendo que eles queiram promover o futebol nos Estados Unidos, mas me senti mais confiante em nossa capacidade de vencer hoje do que na partida contra o Senegal. Acho que o Senegal é uma seleção melhor do que os Estados Unidos”.

A seleção belga precisou de uma virada emocionante para derrotar o Senegal por 3 a 2 nas oitavas de final.

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