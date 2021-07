Cotado por Corinthians e Grêmio, Paulinho não prioriza volta ao Brasil no momento

Volante de 32 anos está livre de contrato desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China, e tem proposta do Fenerbahçe

O volante Paulinho trata a volta ao Brasil como algo difícil neste momento, conforme apurado pela Goal. Depois de ficar livre do contrato no Guangzhou Evergrande, da China, o volante de 32 anos recebeu uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, e ainda não se decidiu sobre o futuro. A situação está nas mãos de seu estafe, que procura outras situações fora do país.

O jogador apareceu como alternativa para Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino no mercado da bola. Contudo, não prioriza um retorno ao futebol brasileiro neste momento, já que a intenção é seguir no exterior por um período maior. Ele não descarta ligas menos badaladas e que estejam fora da Europa, mas é cauteloso sobre a situação.

A Goal apurou que há o desejo de Paulinho de jogar no futebol estrangeiro nos próximos anos. Após se destacar pelo Corinthians entre 2010 e 2013, Paulinho defendeu as cores de Tottenham, Guangzhou Evergrande e Barcelona. Recentemente, o meio-campista revelou que recebeu consulta do Grêmio para volta ao Brasil.

"Foi uma consulta, apenas uma consulta, por eu ter trabalhado com o Felipão durante muitos anos. Ele é uma pessoa por quem eu tenho um grande respeito e admiração. No futebol, a gente nunca pode prever ou programar algumas coisas, porque acontecem de forma diferente. Mas, se aparecer uma coisa concreta para trabalhar com o professor Felipão, se eu ver que é um desafio bacana e um projeto bacana, por que não pensar?", indagou em entrevista ao GZH .

"Rescindi (com o Guangzhou) e agora estou analisando algumas coisas que vêm aparecendo para aí poder tomar uma decisão. Depende muito do projeto, de onde é e do desafio. Tem uma série de coisas que pesam, independentemente de ser no Brasil ou não. Agora é ter um pouco de cautela para definir", acrescentou na ocasião.

O Fenerbahçe chegou a apresentar uma proposta pela contratação de Paulinho recentemente, conforme antecipado pela Goal . A situação, no entanto, ainda não avançou.