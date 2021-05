Cotado para as Olimpíadas, Nacho Fernandez pode desfalcar Atlético-MG na Libertadores

Além do argentino, outros jogadores convocados vão perder jogos; Galo descarta pedir adiamento

O meio-campista Nacho Fernandez está cotado para defender a seleção da Argentina na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. A informação foi divulgada pela ESPN Argentina. Se a notícia se confirmar, o camisa 26 irá desfalcar o Galo nos jogos das oitavas de finais da Copa Libertadores. Pelo calendário da Conmebol, os duelos estão marcados para os dias 14 e 21 de julho. O torneio de futebol nas Olimpíadas começa dia 21 de julho e vai até 7 de agosto. Considerando o período de preparação e viagem ao Japão, o meio-campista argentino terá que se ausentar do time mineiro no início de julho.

Ao lado do volante Enzo Perez, do River Plate, e o zagueiro Isquierdoz, do Boca Juniors, Nacho está na lista de possíveis convocados acima de 23 anos. O regulamento do torneio olímpico permite a inscrição de três atletas mais experientes. As principais estrelas do futebol argentino que atuam no exterior (Messi, Di Maria, Dybala, Di Maria, entre outros) não serão liberados por clubes europeus para as Olímpiadas.

Além de Nacho, o Atlético-MG poderá ter outras baixas para os Jogos Olímpicos: os laterais Guga e Guilherme Arana, que fazem parte da lista dos possíveis convocados do técnico André Jardine para a seleção brasileira.

Galo não vai pedir adiamento de jogos

Em alta na temporada, o Atlético-MG terá um cenário de desfalques importantes nas próximas semanas. O Galo será um dos clubes brasileiros mais prejudicados por convocações de atletas por seleções sul-americanas para disputa de Eliminatórias e Copa América.

Os estrangeiros do elenco atleticano convocados deverão ser desfalques por mais de um mês. Isso porque além das duas próximas rodadas das Eliminatórias (dias 3, 4 e 8/6) irão emendar a disputa da Copa América. Até aqui, oficialmente, estão confirmados: o zagueiro Júnior Alonso (Paraguai) e o atacante Eduardo Vargas (Chile). O atacante Savarino (Venezuela) e volante Alan Franco (Equador) estão pré-convocados.

Todos esses atletas ficam disponíveis ao técnico Cuca para a estreia no Brasileirão, domingo (30), às 11h, contra o Fortaleza, no Mineirão, e, no mesmo dia, serão liberados para viajar. O retorno irá acontecer apenas após o dia 10 de julho, data da final da Copa América.

Os laterais Guga e Guilherme Arana foram chamados para dois amistosos da seleção olímpica, dias 5 a 8/6, na Sérvia. Ambos serão desfalques em, pelo menos, duas partidas do Atlético-MG: diante do Remo, dia 2, pela Copa do Brasil, e Sport Recife, dia 6, pela segunda rodada do Brasileirão. Dependendo da logística do retorno da seleção olímpica ao Brasil, os dois jogadores poderão ficar de fora ainda do duelo da volta contra o Remo, dia 10, no Mineirão.

Mesmo com o grande número de ausências no elenco, a diretoria do Atlético-MG preferiu não pedir a CBF adiamento de jogos:

"Quando vi a notícia que o Flamengo havia pedido o adiamento, eu passei imediatamente para o Rodrigo Caetano (diretor de futebol) e Cuca (técnico) avaliarem lá para que a gente fizesse o pedido também. Eles avaliaram, analisaram e chegaram a conclusão que nós não devemos pedir mudança. Nós vamos embolar lá na frente, então nós preferimos seguir o calendário da CBF. Não sei se a gente fizesse o pedido, eles (CBF) atenderiam, mas, nem chegamos a fazer a solicitação", declarou o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, em entrevista à Rádio Itatiaia.

O Flamengo pediu à CBF e terá alguns compromissos adiados no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O rubro-negro carioca vai perder seis atletas para as próximos compromissos: lateral-direito Isla, o volante Gérson, os meias Arrascaeta e Everton Ribeiro e os atacantes Gabigol e Pedro.