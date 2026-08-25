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Crystal Palace FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Corrida das últimas horas: Al-Hilal disputa com o Galatasaray a contratação de Sarr

I. Sarr
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Ismaïla Sarr incendeia os últimos dias do mercado de verão

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou na disputa pela contratação do atacante internacional senegalês Ismaila Sarr, para reforçar seu setor ofensivo poucas horas antes do fechamento da atual janela de transferências de verão.

O site "Foot Mercato" revelou que a diretoria do clube consultou a situação do jogador de 28 anos com seu clube, o Crystal Palace, da Inglaterra, em meio à incerteza que cerca seu futuro em "Selhurst Park". Apesar de nenhuma proposta oficial ter sido apresentada até o momento, o Al-Hilal mantém o jogador sob monitoramento direto, à espera de apresentar uma oferta oficial.

Ao mesmo tempo, o Galatasaray, da Turquia, intensifica seus movimentos para frustrar a tentativa saudita, conduzindo negociações avançadas com o clube londrino a fim de chegar a um acordo financeiro que garanta o fechamento do negócio, o que indica uma corrida acirrada entre Riad e Istambul nos últimos dias do mercado pelos serviços do astro senegalês.

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Vale lembrar que Sarr chegou ao Crystal Palace vindo do Marselha no verão de 2024, e não participou da primeira partida da nova temporada da Premier League, na qual sua equipe perdeu fora de casa para o Everton por dois a zero.

Na temporada passada, Sarr disputou 45 partidas em todas as competições pelo Crystal Palace, nas quais conseguiu marcar 21 gols e dar duas assistências, além de conquistar com o time londrino o título da Liga Conferência Europa.

Ele também disputou neste verão a Copa do Mundo pela seleção senegalesa, na qual conseguiu marcar 4 gols, antes de se despedir da competição nas oitavas de final, ao ser derrotado pela Bélgica.

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