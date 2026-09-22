"Corram e lutem": estatística assustadora revela a contradição de Mourinho

Dados estatísticos revelaram que o Real Madrid sofre com um problema físico evidente durante a atual temporada, depois de a equipe liderar a lista dos clubes do Campeonato Espanhol que menos percorrem distância por partida, ao longo das sete primeiras rodadas da competição.

De acordo com os dados do site "Sofascore", divulgados pelo jornal "As", os jogadores do Real Madrid percorrem uma média de 96,5 quilômetros por partida, o índice mais baixo entre todos os times de LaLiga, enquanto o Barcelona, líder da tabela de classificação, supera o time merengue por uma grande margem nesse quesito.

Esses números trazem à memória as declarações que o jornal "As" atribuiu à mensagem de José Mourinho a Florentino Pérez, quando assumiu o comando do Real Madrid, na qual falou sobre a mentalidade que buscava consolidar dentro do time, dizendo: "Corram e lutem".

No entanto, os índices atuais não refletem a primeira parte daquela mensagem, já que o Real Madrid ocupa a última posição na classificação de distância percorrida, enquanto os clubes Alavés, Espanyol, Barcelona e Sevilla se aproximam dele nessa classificação.

Em contrapartida, o Barcelona aparece na quinta posição entre os times do campeonato que mais percorrem distância, com uma média de cerca de 104,6 quilômetros por partida, uma diferença de aproximadamente 8,1 quilômetros em relação ao Real Madrid a cada confronto.

Essa estatística ganha uma importância especial diante do início difícil do time merengue, que está seis pontos atrás do líder Barcelona, acrescentando um novo fator físico aos pontos de interrogação que cercam o nível do Real Madrid sob o comando de Mourinho.