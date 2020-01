Coronavírus faz China suspender jogos e mudar sedes após mortes confirmadas em Wuhan

26 já morreram na cidade; competições devem ser paralisadas

Com mais de 800 casos confirmados, o surto de Coronavírus na cidade de Wuhan, na central, está cada vez se tornando mais perigoso.

Vários eventos esportivos estão sendo cancelados ou movidos pelos fatores de risco que tais eventos poderiam trazer. A Confederação Asiática de Futebol confirmou: o torneio pré-olímpico feminino, que aconteceria em Wuhan, foi transportado para Nanjing, outro município chinês. Além disso, não será permitida a entrada de espectadores nos jogos da competição.

O governo chinês também declarou que todos os eventos esportivos previstos para datas anteriores a abril serão suspensos indefinidamente. A decisão da Supercopa Chinesa, entre Guangzhou Evergrande e Shanghai Shenhua, pode até ser cancelada, caso as coisas não melhorem.

Mesmo caso da , que, hoje, não tem data para começar. Até que a situação do Coronavírus seja resolvida pelas autoridades, o campeonato não irá iniciar. Nomes conhecidos do futebol brasileiro como Renato Augusto, Paulinho, Talisca, Miranda, Oscar, Hulk e Roger Guedes jogam na competição.

O Wuhan Zall, time da cidade mais afetada, está presente na primeira divisão do . Na temporada de 2019, o clube ficou em sexto lugar na liga, contando com Léo Baptistão, ex- e , como seu nome mais famoso.