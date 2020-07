Coronavírus e filhos com diabetes contribuíram para Carvalhal desistir do Flamengo

Treinador revela alguns motivos que dificultaram as negociações com o Flamengo; concorrência com o Braga também pesou

O Flamengo segue em busca de um substituto para Jorge Jesus. Porém, a diretoria rubro-negra já trabalha com a primeira baixa para assumir a posição: Carlos Carvalhal, do Rio Ave, que era um dos favoritos ao cargo pelo estilo de jogo e pela experiência. Mas além das questões esportivas e de tudo o que envolve a negociação, o novo coronavírus e os filhos de Carvalhal contribuíram para que ele desistisse do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Em entrevista à Sky Sports, o português revelou que uma mudança para o neste momento, em que a pandemia do novo coronavírus segue sendo uma ameaça a diversos países do mundo e impondo medidas de distanciamento social, seria um tanto arriscada, principalmente por seus pais, que já são idosos, e por seus filhos, que têm diabetes.

Mais times

"Precisamos viver com a realidade e minha decisão não será apenas sobre futebol. Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro”, explicou Carvalhal. “Vou tentar encontrar a melhor maneira de dar um próximo passo importante no minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família", pontuou.

Cabe destacar que é um dos países europeus que teve mais sucesso no combate à Covid-19, enquanto o Brasil é o segundo país mais afetado pelo vírus em todo o mundo, atrás apenas dos .

Mas apesar da situação pessoal, o treinador português fez questão de elogiar o Flamengo e se disse honrado em ser procurado pelo atual Campeão Brasileiro e da Libertadores.

"É um dos maiores clubes do mundo. Noventa e cinco por cento dos treinadores do mundo aceitariam esse desafio", destacou. "O Flamengo normalmente entra em contato com técnicos que ganharam muitos troféus".

Nesta temporada, Carvalhal comandou o Rio Ave na melhor temporada da história do clube no Campeonato Português. O modesto time da cidade de Vila do Conde se classificou para a Liga Europa ao atingir 55 pontos, seu recorde em uma mesma edição da liga nacional.

Agora, o Flamengo espera abrir negociações com Domènec Torrent, que trabalhou como auxiliar de Guardiola por muitos anos.

Concorrência com o Braga

Além das questões pessoais e familiares, agravadas pela pandemia do novo coronavírus, a concorrência com o Braga, de Portugal, também pode ter pesado para o treinador recusar o Flamengo.

A imprensa portuguesa afirma que Carlos Carvalhal será o novo treinador do clube português, que terminou a temporada na terceira posição na liga nacional e também garantiu um lugar na próxima edição da .

O jornal A Bola, afirma que as negociações já estão fechadas, incluindo a composição de sua comissão técnica. Já o jornal Record adiciona que o comandante foi seduzido por um projeto de longa duração no Braga.

Se isso for de fato confirmado, essa será a segunda passagem de Carvalhal pelo clube. Em 2006, ele comandou a equipe por um curto período, com apenas 13 jogos disputados em sua passagem.

O diário do Flamengo na Europa

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, está na Europa desde o dia 23, quando desembarcou em Lisboa. O diretor Bruno Spindel chegou pouco depois, dia 25, para se juntar nas conversas com alguns treinadores. No fim da semana, Braz já havia tido um primeiro encontro com Carlos Carvalhal.

Outro nome na agenda dos flamenguistas foi o de Leonardo Jardim. Numa primeira conversa por videochamada, o português, que foi campeão francês treinando o , avisou que não pretendia deixar a Europa, mas decidiu ouvir melhor o projeto.

Mais artigos abaixo

Braz e Spindel também se reuniram com Domènec Torrent em Madri, na . A conversa com o espanhol durou cerca de três horas e o ex-auxiliar de Pep Guardiola saiu com muitas dúvidas, aguardando uma segunda chamada caso o namoro entre as partes esquente.

No domingo, 26, a dupla almoçou em Madri com Fernando Hierro, que foi oferecido ao Flamengo. No entanto, a cúpula do futebol rubro-negro encarou a reunião como formalidade e oportunidade de estreitar laços. O ex-comandante da seleção espanhola não se encaixa muito no perfil hoje procurado pelo time da Gávea.