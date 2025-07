Coritiba x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (05), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 15ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na briga pela liderança da Série B, o Coritiba chega embalado por quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos disputados. No momento, o Coxa ocupa a vice-liderança, com 27 pontos, dois a menos que o líder Goiás.

Mais artigos abaixo

"Estou muito feliz com o momento do time, mas trabalhamos bastante no dia a dia. É uma alegria viver essa fase, mas não podemos bobear, pois a Série B é bastante longa. Aqui não tem relaxamento, pois no futebol temos que provar diariamente", afirmou Zeca.

Por outro lado, o Volta Redonda está na luta contra o rebaixamento. Em 17º lugar, com 14 pontos, o Voltaço está a dois pontos do Botafogo-SP, primeira equipe fora do Z-4. Na última rodada, venceu o Operário-PR por 1 a 0.

"É um momento crucial da competição. Estamos trabalhando forte para sair da situação que estamos e essa vitória dentro de casa, nos dá ainda mais confiança e força para buscarmos a sequência de bom resultados e os pontos que tanto almejamos e darmos o salto que queremos na tabela", afirmou o lateral Sanchez.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Benjamín Melo; Fabrício Machado, Sebastián Gómez e Ronier; Josué, Castilho e Dellatorre.

Volta Redonda: Drosny; Silva, Barra, Bahia e Sanchez; Pierre, Luiz e Victor Lopes; Raí, MV e Ítalo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa Coritiba x Volta Redonda

Retrospecto Recente

Classificação