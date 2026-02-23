Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Coritiba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Onde assistir Coritiba x São Paulo ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado do Campeonato Paranaense pelo Operário-PR nas semifinais, após derrota nos pênaltis por 6 a 5, o Coritiba agora concentra forças na disputa do Brasileirão. Em início de campanha irregular, o Coxa ocupa a parte intermediária da tabela, com quatro pontos conquistados em três rodadas. A equipe alviverde estreou com derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino, reagiu ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 e ficou no empate em 2 a 2 com o Mirassol na última rodada.

Do outro lado, o São Paulo vive momento positivo na temporada. O Tricolor Paulista garantiu vaga na semifinal do Paulistão ao superar o RB Bragantino por 2 a 1 e chega embalado para a sequência do Brasileirão. Na competição nacional, a equipe ocupa a vice-liderança, com sete pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, e mantém a invencibilidade. Até aqui, soma vitórias sobre Flamengo por 2 a 1 e Grêmio por 2 a 0, além de empate em 1 a 1 com o Santos.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda), Sabino, Enzo Díaz; Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas; Luciano e Calleri.

Desfalques

Coritiba

Rodrigo Rodrigues, Benassi e Sebastián Gómez estão lesionados.

São Paulo

André Silva e Ryan Francisco estão lesionados, enquanto Carlos Coronel está em tratamento de um cálculo renal.

Que horas começa Coritiba x São Paulo

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 24 vitórias, contra 15 do Coritiba, além de 18 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 1.

