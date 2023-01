Coritiba x Rio Branco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste domingo (22), no Couto Pereira; veja como acompanhar na internet

Coritiba e Rio Branco se enfrentam na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Couro Pereira, encerrando a terceira rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

Com 100% de aproveitamento, o Coritiba, com seis pontos, tenta manter a invencibilidade no estadual, enquanto o Rio Branco, na lanterna, com nenhum ponto conquistado, busca emplacar a primeira vitória na temporada.

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba registra 19 vitórias, contra apenas duas do Rio Branco, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Paranaense 2022, o Coxa venceu por 2 a 0, pela primeira fase.

Prováveis escalações

Escalação do provável Coritiba: Gabriel; Nathan Mendes, Chancellor, Henrique e Victor Luis; Jesús Trindade, Bruno Gomes, Bernardo e Régis; Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira.

Escalação do provável Rio Branco: Patrick; Marcão, Renato Oliveira, Tocantins, João Amilton e Fandinho; Igor e Renan; Da Silva, Jobson e Cebolinha. Técnico: Norberto Lemos.

Desfalques

Coritiba

Não há desfalques confirmados.

Rio Branco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?