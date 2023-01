Coxa e Furacão jogaram algumas partidas do Campeonato Paranaense apenas com mulheres e crianças nas arquibancadas, após reverterem punição do TJD-PR

Quem assistiu ao último jogo do Athletico pelo Campeonato Paranaense, contra o Maringá, se deparou com uma Arena da Baixada lotada – nada novo até aqui – mas apenas por mulheres e crianças. Há alguns dias, na partida em que o Coritiba recebeu o Aruko, o mesmo havia se repetido, em um Couto Pereira composto apenas por torcedoras. Mas, afinal, por que as torcidas de Athletico e Coritiba só têm mulheres e crianças no Estadual?

A história começa no dia 16 de fevereiro de 2022, em um Atletiba, também pelo Paranaense, quando os torcedores dos dois rivais se envolveram em mais um episódio manchado por cenas de violência. Como resultado, no mês seguinte, os dois clubes foram punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, quando cada uma das equipes havia perdido um mando de campo para o estadual de 2023. O Furacão ainda perdeu mais um mando de campo, por conta de novas cenas de violência, desta vez em partida contra o Maringá.

Athletico e Coritiba, contudo, usaram a criatividade e conseguiram reverter a punição do TJD-PR. Por conta dos episódios do ano passado, os rivais teriam que jogar as primeiras partidas do Campeonato Paranaense de 2023 com portões fechados, sem a presença de torcedores. A punição, no entanto, foi alterada.

Por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva, os dois clubes tiveram permissão para receber torcida nas partidas em questão, mas apenas mulheres e crianças de até 12 anos que levassem 1kg de alimento não perecível como ingresso.

A regra já valeu para a estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense de 2023, contra o Aruko, no último domingo. E a torcida feminina do Coxa deu sorte à equipe, que saiu do Couto Pereira com a vitória por 1 a 0, com gol de Alef Manga aos 89 minutos.

Já para o Athletico, a regra valeu apenas na terceira rodada do estadual, contra o Maringá. E assim como seu rival, o Furacão se beneficiou de uma Arena da Baixada lotada por mulheres e crianças para vencer por 1 a 0, com gol de Khellven, aos 9 minutos da etapa inicial.

O próximo jogo do Athletico, contra o Foz do Iguaçu, na próxima quarta-feira (25), também acontecerá sob as mesmas condições, com sua torcida composta apenas por mulheres e crianças.