Coritiba x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Fluminense na noite desta segunda-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Coritiba segue na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Coxa soma 11 pontos e com um aproveitamento de 24%. Até aqui, foram duas vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Do outro lado, o Fluminense, com 25 pontos, pode voltar ao G-4 se vencer o Coritiba e São Paulo, Grêmio ou Flamengo tropeçar na rodada. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Keno, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Flamengo na última rodada. Por outro lado, Cano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Lelê é o mais cotado para assumir a posição.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 45 jogos disputados, o Coritiba soma 16 vitórias, contra 15 do Fluminense, além de 14 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Tricolor venceu por 5 a 2.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jean Pedroso, Kuscevic e Jamerson; Fransérgio, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Rodrigo Pinho e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima (Martinelli), Ganso e Arias; Keno e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Coritiba

Thiago Dombroski, Liziero e Willian Farias machucados, são desfalques, assim como Henrique e Alef Manga, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Fluminense

Cano, cumprirá suspensão.

Quando é?