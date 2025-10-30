Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

O Coritiba recebe o CRB nesta sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B 2025. A partida acontece no Couto Pereira, em Curitiba, e terá transmissão do Disney+ (veja a programação completa aqui).

O time da casa ocupa a primeira posição na tabela com 60 pontos conquistados e retrospecto de 17 vitórias, nove empates e oito derrotas. Na última partida, o Coxa levou a melhor sobre o Volta Redonda por 1 a 0, com gol de Wallisson Luiz (45+1).

Já o CRB está na oitava colocação, com 51 pontos, os quais vieram de 15 vitórias, seis empates e 13 derrotas. Na última partida do Galo da Praia, a equipe ganhou do Atlético-GO, em casa, por 2 a 1, com gols de Giovanni Piccolomo (76') e Douglas Baggio (90+1). O Dragão começou na vantagem com gol de Lelê (45+1) ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu suportar a pressão e tomou a virada no final da partida.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Machado, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier e Clayson (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart Santos

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Luís Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

Desfalques

Coritiba

Suspensos: Maicon, Sebástian Gómez e Dellatorre.

CRB

Suspensos: Fábio Alemão.

Quando é?