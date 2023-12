Coritiba x Corinthians: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), pela 38ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Corinthians encerrar a temporada nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Já rebaixado para a Série B, o Coritiba busca encerrar a temporada com vitória após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. Demitido após o revés para o Fluminense por 2 a 1, que decretou a queda do clube, o técnico Thiago Kosloski foi substituído por Guto Ferreira. Jamerson, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Do outro lado, o Corinthians, em 13º lugar, com 47 pontos, garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Na última rodada, o Timão foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1. Bruno Méndez e Yuri Alberto, que cumpriram suspensão, retornam.

Em 50 confrontos realizados entre as duas equipes, o Corinthians conquistou 26 vitórias, enquanto o Coritiba obteve 13 triunfos, além de registrarem 11 empates. No mais recente encontro durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, o Timão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo (Fausto Vera), Ruan Oliveira e Matheus Araújo; Wesley, Yuri Alberto e Romero. Técnico: Mano Menezes.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Jamerson; Sebástian Gómez, Willian Farias (Bruno Gomes) e Matheus Bianqui; Kaio César, Marcelino Moreno e Robson. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

Coritiba

Victor Luis, Gabriel, Fransérgio, Slimani, Bruno Gomes e Diogo Oliveira estão no departamento médico.

Corinthians

Cássio, Giuliano, Maycon e Renato Augusto, poupados, Lucas Veríssimo e Gabriel Moscardo, suspensos, além de Matías Rojas e Roni, machucados, são desfalques.

Quando é?