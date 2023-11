Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Estádio Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte e a cidade de Juiz de Fora-MG) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na Globo, o jogo terá narração de Gustavo Villani e comentários de Junior e Roger Flores. Já no Premiere, Dandan Pereira estará ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo César Vasconcellos.

Já rebaixado para a Série B, o Coritiba vem de derrota para o Fluminense por 2 a 1. Com 29 pontos, o Coxa registra oito vitórias, cinco empates e 22 derrotas. Um aproveitamento de 27%. Já o Botafogo, brigando pelo título do Brasileirão, vem de quatro empates e quatro derrotas nos últimos oito jogos disputados.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 23 vitórias, contra 17 do Botafogo, além de 14 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Alvinegro saiu vitorioso ao vencer por 4 a 1.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Maurício Garcez, Diogo Cesar e Jesé Rodriguez. Técnico: Guto Ferreira.

Botafogo: Lucas Perri; Adryelson, Cuesta e Hugo (Bastos); Tchê Tchê, Marlon, Gabriel Pires e Victor Sá; Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho. Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

Coritiba

Danilo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque. Marçal, Diego Costa, Mateo Ponte e JP Galvão, machucados, também estão fora.

Botafogo

Marçal, machucado, e Hugo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

