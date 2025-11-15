Coritiba x Athletic Club: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Coritiba e Athletic Club se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, do canal Desimpedidos no YouTube, da ESPN na TV fechada, além do SportyNet e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O Coritiba está muito perto de garantir não apenas o retorno à elite do futebol nacional, mas também o título da Série B. Líder com 64 pontos, o Coxa precisa de apenas um empate para confirmar o acesso e, caso vença, também assegura a conquista do campeonato. Em 36 partidas, o time paranaense acumula 18 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, alcançando um aproveitamento de 59% na competição.

"As coisas não acontecem por acaso. Construímos e passamos por momentos difíceis, perseveramos e o meu coração quer vencer, contribuir com a minha parte para o clube, para os meus companheiros. Não estamos pensando em 2026. O presente para mim é mais importante que o futuro", afirmou o capitão Sebastián Gómez.

Por outro lado, o Athletic Club está na 16ª posição, com 40 pontos, mesma pontuação da Ferroviária-SP, que abre a zona de rebaixamento. Caso vença o Coxa e a Locomotiva perca para o Athletico em casa, o Esquadrão garante a permanência na Série B.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista (De Pena); Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

Athletic Club:

Desfalques

Coritiba

Josué está suspenso, enquanto Wallisson está fora por questão contratual.

Athletic Club

Alessio da Cruz foi convocado por Cabo Verde, enquanto Sidimar, Yuri Silva e Sandry estão suspensos.

Quando é?

Data: sábado, 15 de novembro de 2025

sábado, 15 de novembro de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR

Retrospecto recente

Classificação

