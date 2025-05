Coritiba x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela oitava rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada, do Disney+ via streaming e do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Sem vencer há duas rodadas, com derrotas para a Ferroviária por 2 a 1 e Goiás por 1 a 0, o Coritiba volta a campo pressionado pela vitória. No momento, o Coxa ocupa o meio da tabela, com 10 pontos. Em sete jogos, acumula três vitórias, um empate e três derrotas.

Por outro lado, o América-MG também está em busca da vitória após uma sequência de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. Com 10 pontos, o Coelho soma três vitórias, um empate e três derrotas. Aproveitamento de 47%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Nicolas Careca (Wallisson) e Gustavo Coutinho.

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari; Stênio, William Bigode e Figueiredo.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Miguelito cumprirá suspensão.

Quando é?