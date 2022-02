Corinthians x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar neste sábado (26) para Corinthians x RB Bragantino, na Neo Química Arena, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista, a partir das 11h (de Brasília).

Embalado com três vitórias e um empate, o Corinthians é líder isolado do grupo A, com 14 pontos. Quatro a mais que o Guarani, segundo colocado.

Já o RB Bragantino, também líder do grupo D, com 16 pontos, vem de duas vitórias seguidas no Estadual.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, Vítor Ferreira ainda não comandará a equipe. Assim, o interino Fernando Lázaro tem uma missão importante: quebrar o tabu de cinco jogos sem vencer o RB Bragantino.

O atacante Jô, recuperado de dores no joelho esquerdo, treinou com a equipe na sexta-feira, e pode retornar.

Na classificação geral, o RB Bragantino é o segundo, com 16 pontos, enquanto o Timão é o quarto, com 14.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Realpe, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva, Praxedes e Miguel (Hyoran); Artur, Leandrinho e Ytalo.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Gabriel Pereira: Covid-19

RB Bragantino:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians x RB Bragantino será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, e pelo Paulistão Play, no streaming, neste sábado (26), na Neo Química Arena.