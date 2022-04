Corinthians x Deportivo Carli: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Corinthians e Deportivo Carli se enfrentam nesta quarta-feira (13), na Neo Química Arena, a partir das 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Deportivo Carli DATA Quarta-feira, 13 de abril de 2022 LOCAL Neo Qúmica Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (13),na Neo Química Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de estrear a fase de grupos da Libertadores com derrota para o Always Ready por 2 a 0, o Corinthians busca a recuperação e os primeiros três pontos do Grupo E para acalmar os ânimos da torcida - os jogadores receberam ameaças de morte após a partida.

Com uma grande sequência de jogos (Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil), o técnico Vitor Pereira anunciou que irá adotar um esquema de rodízio na equipe.

"De fato, o único caminho que vejo para podermos manter a nossa equipe competitiva é fazendo essa gestão. Não é possível jogar hoje com uma equipe e quarta-feira com a mesma equipe. Iríamos condenar o próximo jogo, uma partida fundamental para nós na Libertadores", analisou o português.

Já o Deportivo Carli vem de vitória sobre o Boca Juniors por 2 a 0, e deve entrar em campo com força máxima, após poupar cinco jogadores no Campeonato Colombiano.

O último confronto entre as equipes aconteceu pela Libertadores 2006. Na ocasião, o Timão venceu por 3 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Always Ready 2 x 0 Corinthians Libertadores 6 de abril de 2022 Botafogo 1 x 3 Corinthians Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Avaí Brasileirão 16 de abril de 2022 19h (de Brasília) Portuguesa x Corinthians Copa do Brasil 20 de abrl de 2022 21h30 (de Brasília)

DEPORTIVO CARLI

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Carli 2 x 0 Boca Juniors Libertadores 6 de abril de 2022 Deportivo Carli 1 x 1 Junior Campeonato Colombiano 10 de abril de 2022

Próximas partidas