Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa do Brasil 2025

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025. Já o duelo da volta será no domingo (21), às 18h30, no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil, o Corinthians disputará a final da competição pela oitava vez após eliminar o Cruzeiro nos pênaltis, por 5 a 4, na semifinal. Antes disso, o Timão venceu o Novorizontino na terceira fase por 2 a 0 no placar agregado, superou o rival Palmeiras nas oitavas de final por 3 a 0 e eliminou o Athletico-PR nas quartas de final, também por 3 a 0 no agregado.

Apesar da atuação abaixo do esperado na partida contra o Cruzeiro e do pênalti desperdiçado, o técnico Dorival Júnior confirmou a permanência de Yuri Alberto na equipe titular. O atacante vive um jejum de gols e não balança as redes desde o dia 20 de novembro.

"Yuri tem muita personalidade, não me preocupo. Se ele continuar sendo integrante, o gol vai sair e ele será decisivo”, afirmou o treinador.

Por outro lado, o Vasco busca o segundo título da Copa do Brasil e chega à decisão após eliminar o Fluminense nos pênaltis, por 4 a 3. Na atual edição do torneio, o Gigante da Colina também passou pelo Botafogo nos pênaltis, por 5 a 3, nas quartas de final, além de eliminar o CSA com placar agregado de 3 a 1. Antes disso, venceu União Rondonópolis e Nova Iguaçu por 3 a 0 e passou pelo Operário-PR nos pênaltis, por 7 a 6, nas fases iniciais.

"Foi um momento de profundo êxtase, de alegria, ver a torcida celebrar algo que ela merece muito. A gente deu mais um passo rumo a um sonho de todo vascaíno. Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, uma torcida que apoia bastante, e eles vão jogar um jogo em São Paulo dentro dos domínios deles e vamos fazer a finalíssima aqui no Maracanã. A gente tem que saber descansar e saber preparar. Tem tudo para ser dois grandes jogos", afirmou o técnico Fernando Diniz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, José Martínez, Maycon, Breno Bidon, André Carrillo, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma, Thiago Mendes, Cauan Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 107 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 49 vitórias, contra 25 do Vasco, além de 33 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão 2025, o Timão venceu por 3 a 2.

