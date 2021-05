Corinthians na 'Sessão da Tarde' vira saída para Globo fugir de concorrência na noite de terça

Timão abrirá as quartas de final do Campeonato Paulista nesta terça-feira, às 16h, contra a Inter de Limeira

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta segunda-feira os detalhes da tabela das quartas de final do Campeonato Paulista. O primeiro duelo da fase eliminatória ocorre já nesta nesta terça-feira (11), quando o Corinthians recebe a Inter de Limeira, na Neo Química Arena. O que chamou a atenção é que a partida ocorrerá às 16h, com transmissão da TV aberta, pela TV Globo.

O fato tem repercutido bastante nas redes sociais. Comentários citam a presença do Corinthians na 'Sessão da Tarde' da próxima terça-feira, em alusão à faixa de programação destinada a filmes veiculados às tardes na emissora. Caso o jogo acontecesse à noite, a TV Globo enfrentaria forte concorrência dos brasileiros em ação pela Copa Libertadores: o Santos, por exemplo, tem partida decisiva diante do Boca Juniors na Vila Belmiro, às 19h15, com transmissão da Fox Sports. No mesmo horário, a Conmebol TV será a responsável por passar o jogo entre Deportivo Táchira e Internacional, pela competição continental.

Outro time paulista que entra em campo na terça é o Palmeiras. A equipe alviverde tem encontro marcado contra o Independiente del Valle, às 21h30, em Quito, no Equador. O SBT transmitirá a partida na TV aberta e pelo seu site oficial. Na TV fechada, a Fox Sports também mostrará o duelo.

Ainda na terça-feira à noite, às 21h30, o Flamengo visita o Unión La Calera, no Chile, jogo que será transmitido pelo SBT (menos para SP, RS, Londrina e Maringá) e pela Conmebol TV. Um dos canais da Conmebol também televisionará o duelo entre Red Bull Bragantino e Emelec, pela Copa Sul-Americana.

Fora a concorrência no futebol, a TV Globo consegue manter a sua grade de programação com a realização do jogo entre Corinthians e Inter de Limeira às 16h. Afinal, uma das grandes apostas da emissora para a noite desta terça-feira é a estreia do programa 'No Limite', que será semanal e chega para substituir o Big Brother Brasil, cuja 21ª edição chegou ao fim na última terça.

As outras partidas das quartas de final do Campeonato Paulista ocorrem ao longo da semana. Na quarta-feira, o Mirassol recebe o Guarani, às 21h. Já na sexta-feira, às 19h30, o Red Bull Bragantino desafia o Palmeiras. Um pouco mais tarde, às 21h30, o São Paulo pega a Ferroviária no Morumbi.