Corinthians x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil

Majestoso será disputado nesta terça-feira (25), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e São Paulo se enfrentam na noite desta terça-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 16 de agosto, no Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming, com narração de Cleber Machado e os comentários de Rafael Oliveira.

Após o empate sem gols com o Bahia na última rodada do Brasileirão, o Corinthians agora concentra suas energias na Copa do Brasil. Ao longo do torneio, o Timão avançou eliminando o Remo (5 a 4) na terceira fase, o Atlético-MG (3 a 1) nas oitavas de final e o América-MG (3 a 1), todos em emocionantes disputas de pênaltis.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não terá força máxima em campo, mas contará com o retorno de Róger Guedes, desfalque no sábado (22). Matías Rojas, que sofreu um trauma e entorse no pé esquerdo durante o jogo contra o Bahia, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Adson é o mais cotado para assumir a posição.

"Não posso dar vantagem para o adversário sobre o que vou fazer no jogo decisivo. Não tenho que falar nada, é esperar o jogo decisivo e estar preparado. Estamos preparados para jogar como jogamos hoje, ou com uma linha de quatro, três zagueiros com o Bruno jogando de lateral falso, tudo isso consolidamos", afirmou Luxemburgo.

Do outro lado, o São Paulo estreou na terceira fase da Copa do Brasil com uma vitória de 1 a 0 contra o Ituano. Nas oitavas de final, eliminou o Sport nos pênaltis por 5 a 3, enquanto nas quartas superou o Palmeiras com um placar agregado de 3 a 1.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno de Raphinha, que foi autorizado pela diretoria a viajar na última sexta-feira (21) para receber homenagens do Bayern de Munique, e também poderá contar com Alan Franco, que se recuperou de um problema na perna direita.

O Tricolor está em busca de encerrar um incômodo jejum de quase uma década sem vitória na Neo Química Arena. Desde a inauguração do estádio em 2014, o time nunca conseguiu sair vitorioso e agora está determinado a quebrar a sequência de 17 jogos (10 derrotas e sete empates).

"Sequência de trabalho natural e vamos buscar o melhor resultado, já que serão dois jogos complicadíssimos, muito difíceis. Contra o Corinthians, sempre um clássico, e, além da importância que tem, o grau de dificuldade que apresenta. O São Paulo está preparado para dois grandes jogos, não tenho dúvidas disso. Vamos fazer de tudo para que possamos merecer a nossa classificação.", afirmou o treinador.

Em 356 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians conquistou 132 vitórias, enquanto o São Paulo obteve 109 vitórias, e houve 115 empates. O último encontro válido pelo Brasileirão de 2023 terminou empatado por 1 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Renato Augusto e Adson (Matías Rojas); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Corinthians

Rafael Ramos e Paulinho estão fora do clássico.

São Paulo

Gabriel Neves, com fratura nas costelas, é desfalque.

Quando é?