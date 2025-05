Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Clássico Alvinegro será disputado neste domingo (18), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia e Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a vitória sobre o Racing-URU por 1 a 0 na Copa Sul-Americana, o Corinthians volta as atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 10 pontos, o Timão registra vitórias sobre o Vasco por 3 a 0, o Sport por 2 a 1 e o Internacional por 4 a 2, empate com o Bahia por 1 a 1 e derrotas para o Palmeiras e Fluminense por 2 a 0, Flamengo por 4 a 0 e Mirassol pro 2 a 1.

Já o Santos entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento. Com apenas cinco pontos, o Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 1, empatou com o Ceará sem gols e com o Bahia por 2 a 2, e acumula derrotas para o RB Bragantino, Vasco e São Paulo por 2 a 1, Fluminense e Grêmio por 1 a 0. Para o clássico, o técnico Cleber Xavier poderá contar novamente com Zé Ivaldo e o volante Gabriel Bontempo. Neymar segue fora.

Mais artigos abaixo

Em 353 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 139 vitórias, contra 112 do Santos, além de 102 empates. No último encontro válido pela semifinal do Paulistão 2025, o Timão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Felix Torres, Cacá, Anglieri, Jose Martinez, Maycon, Breno Bidon, Igor Coronado (Romero), Carrillo e Yuri Alberto .

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal (Thaciano), Soteldo e Tiquinho Soares.

Desfalques

Corinthians

Gustavo Henrique, Raniele e Garro estão fora. Já Memphis Depay, com entorse no tornozelo, é dúvida.

Santos

Gil segue afastado por motivos pessoais, enquanto João Schmidt e Guilherme estão lesionados. Neymar, por sua vez, está em fase de transição física.

Quando é?