Corinthians x Santo André ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela última rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Neo Química Arena, Corinthians e Santo André se enfrentam na noite deste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, no streaming, e do canal da FPF no Youtube.

Já classificado e líder isolado do grupo C com 19 pontos, o Corinthians entra em campo buscando um novo triunfo para tentar ficar com a quarta melhor campanha do estadual. O técnico Fernando Lázaro optou por poupar Adson, Cássio e Roni do duelo.

Do outro lado, o Santo André é o terceiro colocado do grupo D com 14 pontos, e não tem mais chances de classificação, como também não tem risco de ser rebaixado. O Ramalhão terá os retornos Romário e Matheus Mancini, que estavam suspensos, além de Marthã e o Fernando Viana recuperados de lesões.

Prováveis escalações

Escalação do Corinthians: Carlos Miguel, Fagner, Balbuena, Caetano, Fábio Santos, Fausto Vera, Giuliano, Renato Augusto, Matheus Araújo, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do Santo André: Lucas Frigeri, Ricardo Luz, Ednei, Matheus Mancini, Igor Fernandes, Rodolfo Filemon, Dudu Vieira, José Hugo, Gabriel Taliari e Pablo.

Desfalques

Corinthians

Adson, Roni e Cássio foram poupados.

Santo André

Sem desfalques confirmados.

Quando é?