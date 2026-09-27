Corinthians recebe proposta de R$ 120 milhões para novo patrocínio máster

O Corinthians recebeu uma proposta de R$ 120 milhões da Fatal Model para assumir o patrocínio máster do clube por uma temporada. A oferta foi formalizada após o Governo Federal proibir a operação e a publicidade das chamadas bets no Brasil, cenário que coloca em xeque contratos de diversos clubes brasileiros que têm empresas de apostas como principais patrocinadoras. A Fatal Model pertence ao mesmo grupo da Fatal Fans, empresa que já mantém um acordo comercial com o Timão.

A proposta prevê que a Fatal Model ocupe o principal espaço da camisa corintiana por um ano. Atualmente, a propriedade pertence à Esportes da Sorte, que paga R$ 150 milhões anuais ao clube, com possibilidade de alcançar R$ 200 milhões mediante o cumprimento de metas. O contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte era válido até dezembro de 2029, mas foi afetado pela medida do Governo Federal, que determinou o fim das operações e da publicidade das bets no país a partir de 6 de outubro.

A mudança atinge diretamente o mercado de patrocínios do futebol brasileiro. Muitos dos principais clubes do país têm empresas de apostas entre seus patrocinadores, inclusive em propriedades de destaque nos uniformes. No Corinthians, o impacto é especialmente relevante: dos R$ 276,7 milhões previstos em patrocínios no uniforme em 2026, R$ 150 milhões correspondem ao valor fixo pago pela Esportes da Sorte, o equivalente a 54,2% do total.

A possibilidade de a Fatal Model assumir o espaço máster também acontece poucos meses depois de o Corinthians fechar contrato com a Fatal Fans, plataforma de conteúdo adulto do mesmo grupo. O acordo, válido até o fim de 2027, prevê R$ 22 milhões e colocou a marca no calção do time masculino.

No entanto, a parceria gerou críticas e controvérsias entre a torcida, incluindo questionamentos sobre a associação de uma plataforma voltada ao público adulto com um clube acompanhado por crianças e adolescentes.

Antes de aceitar a proposta de R$ 120 milhões, a diretoria alvinegra busca avaliar os termos da oferta e os desdobramentos da medida que proibiu as bets no país, enquanto busca uma solução para substituir a Esportes da Sorte no principal espaço de sua camisa. Assim, o futuro do patrocínio máster do Timão permanece em aberto, com a proposta da Fatal Model entrando no cenário como uma das alternativas para o clube.