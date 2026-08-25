Corinthians recebe investida de clube inglês por André

Mais um clube europeu busca negociações por André, do Corinthians, e dessa vez é o Nottingham Forest, da Inglaterra. Os clubes mantêm conversas e trocam propostas pela contratação do volante de 20 anos, formado nas categorias de base do Timão, mas ainda não chegaram a um acordo formal. Segundo o jornal Daily Mail, a operação pode chegar a 13,6 milhões de libras, cerca de R$ 95 milhões na cotação atual.

O Corinthians, que detém 70% dos direitos econômicos de André, não confirma os valores apresentados pelos ingleses. O clube vive um momento de forte pressão financeira e estabeleceu a necessidade de arrecadar 25 milhões de euros líquidos, aproximadamente R$ 144 milhões, nesta janela de transferências. A venda de André, portanto, aparece como uma possibilidade importante para ajudar no equilíbrio das contas alvinegras.

Esta não é a primeira vez que André desperta o interesse de um grande clube europeu. Em março deste ano, o Milan, da Itália, chegou a encaminhar a contratação do volante por 17 milhões de euros, sendo 15 milhões de euros fixos e outros 2 milhões em bônus. Além disso, o Corinthians teria direito a 20% do lucro de uma futura venda do jogador. A negociação, porém, foi barrada pelo presidente Osmar Stabile mesmo depois de ter avançado entre as partes.

A possível saída de André já é tratada como provável pela comissão técnica de Fernando Diniz. O treinador havia explicado que, caso chegassem propostas pelo volante e por Breno Bidon, apenas um dos dois seria negociado. A decisão também passa pelo cenário financeiro do clube, que prevê arrecadar R$ 151 milhões em 2026 com transferências de direitos federativos e valores relacionados ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

No momento, André está afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, sofrida no início de agosto. O volante não entra em campo desde a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no dia 6 de agosto, pela Copa do Brasil. A previsão de retorno é para o início de setembro, embora o período possa variar conforme a evolução do jogador durante a recuperação.

Com a janela de transferências brasileira aberta até 11 de setembro, Corinthians e Nottingham Forest ainda precisam chegar a um acordo sobre valores e condições para que a negociação seja concretizada. Enquanto isso, André segue em recuperação no departamento médico e aguarda a definição sobre seu futuro, que pode marcar sua primeira transferência para o futebol europeu.