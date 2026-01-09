Corinthians x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Corinthians e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Paulista, com 31 títulos, o Corinthians inicia a busca pelo bicampeonato consecutivo após vencer o rival Palmeiras por 1 a 0 na final da última edição. Embalado pela conquista da Copa do Brasil em 2025 e pela vaga direta na Libertadores de 2026, o Timão se reapresentou no último sábado (3). Para a estreia no Paulistão, o técnico Dorival Júnior deve escalar uma equipe alternativa.

"Sabemos que será bem difícil. Estamos empolgados para a nossa estreia no domingo, na Neo Química Arena. Será um jogo complicado. Com certeza eles têm um pouco mais de tempo de trabalho do que nós, mas vamos nos preparar da melhor maneira possível para fazer o nosso melhor", afirmou Matheuzinho.

Do outro lado, a Ponte Preta estreia no Paulistão com desfalques importantes. O clube não poderá contar com as 11 contratações que já treinam com o elenco devido a um transfer ban imposto pela CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) e outro pela FIFA, o que impede o registro dos reforços.

Com isso, estão fora da primeira rodada o goleiro Thiago Coelho; os laterais-direitos Bryan Borges e Lucas Justen; os zagueiros David Braz, Lucas Cunha e Walisson Maia; os volantes Pedro Martins e Tárik; o meia Cristiano; e os atacantes Herbert e Vitor Pernambucano.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André, Carrillo, Breno Bidon, Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul.

Ponte Preta: Pedro; Apolinário, Jefferson, Maglia, Bernardo; JC, Marlon, Savinho; Ramon, Moisés, Roger Guedes.

Desfalques

Corinthians

Memphis Depay está em recuperação física, enquanto Yuri Alberto foi liberado para viagem à Europa e Rodrigo Garro se recupera de uma cirurgia no punho.

Ponte Preta

Sem jogadores machucados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 140 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 77 vitórias, contra 33 da Ponte Preta, além de 30 empates. No último encontro válido pelo Paulistão 2025, o Timão venceu por 1 a 0.

Classificação

