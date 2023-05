O Corinthians pode perder pontos após os cantos homofóbicos de torcedores?

Timão deve sofrer algum tipo de punição após julgamento do STJD; confira detalhes

O jogo entre Corinthians e São Paulo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por cantos homofóbicos de parte da torcida corintiana. A partida chegou até a ser paralisada por conta dos gritos preconceituosos de torcedores alvinegros destinados ao São Paulo. Agora, o Timão será julgado pelo STJD e pode sofrer diversas punições.

De acordo com o 'GE', O Corinthians será denunciado pela promotoria do STJD (o Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Código prevê multa de até R$ 100 mil por “prática de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. O Timão ainda pode perder três pontos se o Tribunal considerar que a infração foi “praticada simultaneamente por considerável número de pessoas”.

É sempre bom lembrar que essa é uma situação que já aconteceu em 2022, mas o Corinthians fez um acordo com o Tribunal e pagou apenas R$ 40 mil de multa. O STJD nunca retirou pontos de clubes do Brasileirão envolvidos de alguma forma em casos de homofobia, mas há a possibilidade de isso acontecer. Possíveis punições: multa de até R$ 100 mil, perda de mando de campo e/ou perda de pontos.

"Vamos, vamos Corinthians, dessas bichas teremos que ganhar", cantavam os torcedores. Os gritos já estavam sendo ecoados antes mesmo da bola rolar em Itaquera, porém, só no segundo tempo foram notados pela equipe de arbitragem. No segundo tempo, o telão do estádio emitiu um comunicado pedindo para que os torcedores parassem com as falas preconceituosas dentro do estádio. Ainda assim, os torcedores continuaram cantando de forma ainda mais alta. O jogo recomeçou três minutos depois. Vale ressaltar que o juiz Bruno Arleu de Araújo relatou o ocorrido na súmula do jogo.

- Paralisei a partida por dois minutos devido gritos homofóbicos da torcida, “Vamos, Corinthians, dessas bichas teremos que ganhar”. Foi informado no som e no telão do estádio para que os gritos parassem, mesmo assim a torcida continuou gritando efusivamente. Após os gritos cessarem, a partida foi reiniciada.