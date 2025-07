Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Amazon Prime, via streaming, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 1 a 1 com o Botafogo na última rodada do Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do seu quarto título no torneio, o Timão eliminou o Novorizontino com um placar agregado de 2 a 0.

"É um jogo fundamental, importância muito grande. Uma competição que representa muito a todos nós, espero que tenhamos todos em condição de jogar", afirmou o técnico Dorival Júnior.

Por outro lado, o Palmeiras chega embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Verdão garantiu vaga nas oitavas de final ao superar o Ceará por 4 a 0 no placar agregado, na terceira fase. O segundo jogo será disputado em 6 de agosto, também às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo, Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Luighi), Facundo Torres e Vitor Roque.

Desfalques

Corinthians

Hugo e Maycon estão no departamento médico.

Palmeiras

Paulinho, Murilo e Bruno Rodrigues seguem fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 30 de julho de 2025

quarta-feira, 30 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

De acordo com a contagem do Corinthians, em 385 confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu 136 vezes, contra 131 vitórias do Timão, além de 118 empates. Já segundo o Palmeiras, o histórico aponta 140 vitórias alviverdes, 132 triunfos corintianos e 123 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2025, o Verdão venceu por 2 a 0.

