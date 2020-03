Corinthians já se preparava para a saída de Pedrinho, vendido ao Benfica

O camisa 10 só fica no Corinthians até o final da disputa do Paulistão

O Corinthians só vai ter Pedrinho até a final da disputa do Paulistão, depois o camisa 10 alvinegro segue para , onde vai defender o . Mas o que será do sem o seu ‘xodó’?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Negociado com o time português por € 20 milhões, Pedrinho está no desde as categorias de base e é visto por grande parte da torcida com um olhar esperançoso. Pelo time paulista, o meia tem 133 jogos e apenas dez gols, mas ainda assim despertou carinho de muitos torcedores.

Mais times

No time de Tiago Nunes, Pedrinho “herdou” a camisa 10 - que antes pertencia à Jadson - mas, por conta do Torneio Pré Olímpico, acabou fazendo poucos jogos, foram apenas quatro e, quando voltou, não conseguiu se firmar na titularidade. No jogo contra o Guaraní-PAR, quando teve muita expectativa colocada em si, acabou expulso logo no começo.

Pedrinho divide muito os torcedores corintianos, enquanto é visto como salvador para muitos, é criticado por outros tantos. Mas o que será do Corinthians sem sua eterna promessa?

O Timão não pretende contratar ninguém, apesar dos pedidos de treinador, portanto a solução deve vir do Parque São Jorge.

Enquanto não podia contar com o camisa 10 nem no banco de reservas, Tiago Nunes vinha usando, principalmente, o garoto Janderson na vaga de Pedrinho, mas o atacante não agradou muito a torcida corinthiana.

Outra opção para o comandante alvinegro é o volante Ramiro, que por enquanto está no departamento médico. No ano passado, ele deixou muito a desejar, mas no início desta temporada fez boas partidas e conquistou o torcedor.

Ou Mateus Vital. O meia vem sendo reserva e recebe raras oportunidades com Tiago Nunes, mas desempenha papel similar ao de Pedrinho, com a vantagem de que tem mais capacidade criação do que o (agora) ex-companheiro.

Mais artigos abaixo

Apesar de jogar pela esquerda, lado oposto de Pedrinho, o recém chegado Yony Gonzalez também pode ficar no lugar do camisa 10, uma vez que já está acostumado a atacar pelas beiradas do campo.

Qualquer que for a escolha de Tiago Nunes, a cobrança por boas atuações vai ser grande, principalmente com a má fase vivida pelo Timão.