Brasileirão
team-logoCorinthians
team-logoGrêmio
Mounique Vilela

Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por vitórias sobre Atlético-MG e Vitória, ambas por 1 a 0, o Corinthians volta a campo em busca do terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão. No momento, o Timão ocupa a décima posição, com 39 pontos, oito a menos que o Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior contará com os retornos de Maycon e Matheuzinho, que cumpriram suspensão na última rodada. Além disso, o goleiro Hugo Souza, recuperado de uma luxação no ombro esquerdo, pode voltar a ficar à disposição.

Por outro lado, o Grêmio, que tem a mesma pontuação, vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Juventude na última rodada. Em 30 jogos pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho soma 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 43%.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Grêmio: 

Escalações de Corinthians x Grêmio

CorinthiansHome team crest

4-1-2-1-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestGRE
1
H. Souza
13
Gustavo Henrique
2
Matheuzinho
47
Tchoca
7
M. Barberan
26
F. Angileri
21
Bidu
8
R. Garro
19
A. Carrillo
10
M. Depay
9
Yuri Alberto
1
Tiago Volpi
3
W. Leonardo
23
Marlon
2
J. Lucas
19
E. Noriega
47
Alysson Edward
95
Carlos Vinicius
17
Dodi
8
Edenilson
29
Arthur
9
F. Amuzu

4-2-3-1

GREAway team crest

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

GRE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Menezes

Desfalques

Corinthians

Raniele, José Martínez e Breno Bidon vão cumprir suspensão, enquanto André e Vitinho estão no departamento médico.

Grêmio

Marcos Rocha, Willian, Balbuena, Villasanti e Braithwaite seguem fora.

Quando é?

  • Data: domingo , 02 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP 

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é marcado pelo equilíbrio. Em 96 confrontos, o Grêmio leva vantagem com 35 vitórias, contra 31 do Corinthians, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

COR

Outros

GRE

2

Vitórias

3

Empates

0

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0