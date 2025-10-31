Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por vitórias sobre Atlético-MG e Vitória, ambas por 1 a 0, o Corinthians volta a campo em busca do terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão. No momento, o Timão ocupa a décima posição, com 39 pontos, oito a menos que o Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior contará com os retornos de Maycon e Matheuzinho, que cumpriram suspensão na última rodada. Além disso, o goleiro Hugo Souza, recuperado de uma luxação no ombro esquerdo, pode voltar a ficar à disposição.

Por outro lado, o Grêmio, que tem a mesma pontuação, vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Juventude na última rodada. Em 30 jogos pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho soma 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 43%.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Grêmio:

Desfalques

Corinthians

Raniele, José Martínez e Breno Bidon vão cumprir suspensão, enquanto André e Vitinho estão no departamento médico.

Grêmio

Marcos Rocha, Willian, Balbuena, Villasanti e Braithwaite seguem fora.

Quando é?

Data: domingo , 02 de novembro de 2025

domingo , 02 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

O retrospecto histórico entre as equipes é marcado pelo equilíbrio. Em 96 confrontos, o Grêmio leva vantagem com 35 vitórias, contra 31 do Corinthians, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes ficaram no empate por 1 a 1.

Classificação

