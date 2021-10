Corinthians e Sylvinho têm volta da Fiel à Arena como trunfo - mas também como dever

Atual técnico do Timão terá de mostrar compromisso com chance de ouro que Thiago Nunes, Coelho e Mancini não tiveram durante suas passagens

Após um longo ano de 2020, com tantas mudanças de técnicos e dificuldades financeiras e nas competições, o "novo" Corinthians parece estar encontrando um equilíbrio entre a raça alvinegra e um futebol bem jogado.

Depois de quase dois longos anos sem torcedores nos estádios, o Time do Povo não tinha um melhor momento para receber seu público na Neo Química Arena novamente.

Nesta terça-feira (05), o Corinthians recebe o Bahia em casa, às 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão 2021. A força da Fiel será colocada a prova, mesmo que em pequena quantidade, para trazer e recuperar o Corinthians campeão.

Contexto do Corinthians de 2020 a 2021: o que mudou?

No ano passado, o Corinthians iniciou 2020 com o pé errado, incluindo a saída precoce na Libertadores, quando perdeu fora de casa e venceu na Arena o Guaraní, que passou no agregado graças ao gol fora de casa e marcada expulsão de Pedrinho, que sem intensão, acertou o jogador paraguaio na tentativa de uma bicicleta.

Na época, Tiago Nunes aparecia com alguma expectativa, após ter sido campeão comandando o Athletico. Mas, no Corinthians, não foi a mesma coisa.

O técnico apareceu no clube e descartou alguns jogadores do elenco alvinegro, incluindo Ralf e Jadson, grandes nomes do Timão. O rosto de Thiago Nunes passou a não ser bem visto pelos torcedores a partir desse momento.

Na derrota para o Palmeiras por 2 a 0, no dia 10 de setembro de 2020, o ponto final foi dado ao treinador. Dyego Coelho assume o comando, e já na primeira partida, é derrotado para o Fluminense, por 2 a 1. Mais um momento de ansiedade atacaria o torcedor do Corinthians.

Na entrevista seguinte à derrota para o Ceará, por 2 a 1, Dyego Coelho, já mal visto, ainda ignora pergunta de jornalista que questiona escalação e o desaparecimento do volante Xavier na época, que vinha fazendo boas partidas, finalizando a questão com um "próxima pergunta, por favor!"

A chegada de Vagner Mancini marcava uma reconstrução de elenco que, muito fraco, conseguiu se afastar da zona de rebaixamento ao fim do Brasileirão. A grande esperança no técnico irritou novamente aos torcedores quando, já em 2021, foi desclassificado ainda na fase de grupos da Sul-americana, além de derrotado na semifinal do Paulistão 2021, para o Palmeiras.

Após dois bons jogos restantes na Sul-americana, comandados por Fernando Lázaro, o Corinthians tem a estreia de Sylvinho, com pouco nome para treinador. No início, novamente, um fracasso: a desclassificação na Copa do Brasil para o Atlético-GO, colocando medo no torcedor mais uma vez, se já não bastassem as outras.

A título de curiosidade, o aproveitamento corinthiano em 2020, jogando em casa, foi de 54,4%, mesmo com a grande dificuldade em atuar com Thiago Nunes e Coelho no comando, e um pouco com Mancini.

Com a chegada de Sylvinho, o Corinthians marca atualmente um aproveitamento de apenas 39,4% jogando na Arena, tão baixo quanto do ano passado.

No entanto, o time que contava apenas com a velocidade de Gustavo Mosquito, viu aparecerem outros nomes que ajudaram o atacante até o momento, incluindo os grandes reforços (Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian), além da consistência de Fábio Santos e Cantillo, e a evolução de jovens como Roni, Xavier, Adson, João Victor e Gabriel Pereira.

Ao juntar com antigos nomes como Cássio, Gil, Jô, Fagner e Gabriel, o elenco encontrou um melhor desempenho e passa por um momento de invencibiidade, sem ser derrotado desde antes mesmo da chegada dos reforços de peso, há nove jogos.

A presidência de Duílio Alves também mostrou evolução nos cuidados financeiros do clube, que trouxe novos patrocinadores e verba ao Corinthians que, com Andréz Sanchez, se via próximo a uma grande complicação de renda.

A torcida do Corinthians é o décimo segundo jogador do clube

Com os torcedores na arquibancada, o jogo que deu a vitória ao Palmeiras, no Paulista 2020, seria diferente. O técnico Thiago Nunes, talvez, não teria feito o que fez com grandes nomes como Ralf e Jadson. Coelho ficaria mais atento com mais de 30 mil corinthianos pulando nas arquibancadas e, ainda, possivelmente, não colocaria três volantes num jogo de necessidade de vitória. Mancini, que salvou o time do rebaixamento, talvez tivesse ganhado mais confiança em seu trabalho em 2021.

Sylvinho foi criticado, mas está evoluindo, e com a torcida, terá o apoio que os outros não tiveram de dentro do estádio. Basta paciência e observar se, com o bando de loucos, os momentos de glórias vão voltar a acontecer.